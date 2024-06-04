Барецкий перечислил звезд российской эстрады с идеальным дресс-кодом Шоумен Барецкий: лучше всех на российской сцене одевались Расторгуев и Кобзон

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Стас Барецкий

На российской эстраде лучше всех одевались солист группы «Любэ» Николай Расторгуев и народный артист СССР Иосиф Кобзон, заявил в беседе с NEWS.ru шоумен Стас Барецкий. Он подчеркнул, что ему очень нравились выступления Расторгуева в военной форме. Кобзон же, по словам шоумена, всегда выглядел так, что с него можно было писать картины.

Далеко смотреть не надо. Николай Расторгуев в свою бытность в военной форме мне очень нравился. Все строго, настоящий мужик, пиджаки, костюмы. Вся старая когорта артистов. Иосиф Кобзон всю жизнь выглядел так, что хоть картину пиши. Вы можете себе представить его в футболке? — высказался Барецкий.

Шоумен отметил, что андеграунд и откровенный дресс-код имеют право на существование. Но, как считает Барецкий, такие наряды нужно оставить для полуподвальных клубов, а не для большой аудитории.

Андерграунд — да, собирайтесь в полуподвальных клубах, но на большую аудиторию нужно выходить строго, — заключил шоумен.

Барецкий ранее предложил переодеть артистов во фраки и сарафаны. Комментируя выступление певицы Ольги Бузовой в откровенном наряде на концерте в Уфе, он подчеркнул, что в трусах надо ходить у себя в огороде, а не бегать по передачам. Как считает Барецкий, артистам не стоит «трясти своими причиндалами».