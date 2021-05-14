Барановская отреагировала на слухи о романе с Борисовым

https://static.news.ru/photo/9b43c344-b62f-11eb-a239-96000091f725_660.jpg Юлия Барановская Фото: baranovskaya_tv/instagam.com

Телеведущая Юлия Барановская отреагировала на слухи о романе с коллегой Дмитрием Борисовым. Звезда на своей странице в Instagram призналась, что у них прекрасные отношения, но между ними нет никакой романтики.

У нас с Димой прекрасные отношения, но романа нет! — написала она.

Как стало известно ранее, Барановская действительно состоит в отношениях, однако кто является её избранником, пока неизвестно. Девушка скрывает свою личную жизнь. Поклонники считают, что теледива просто не хочет травмировать своих детей, поэтому предпочитает романы, которые не заканчиваются загсом.

До этого сообщалось, что Барановская проиграла Андрею Аршавину суд по взысканию алиментов. Ведущая требовала, чтобы футболист отдавал на содержание троих детей половину своих доходов, но ей было в этом отказано.

Ранее Аршавин в эфире шоу «50 вопросов. Спорт» рассказал, по каким причинам происходили разрывы с его бывшими жёнами. Он считает, что экс-возлюбленные раздували связанные с ним скандалы для достижения собственных целей. Так, Барановская лишь готовила почву для старта карьеры.