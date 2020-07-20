Гузеева: «Хочу быть бабой Ларой, а не молодиться»

https://static.news.ru/photo/e823ff02-c9c3-11ea-b2a5-fa163e074e61_660.jpg Лариса Гузеева Фото: larisa_guzeeva/instagram.com

Ведущая телепрограмм «Давай поженимся» и «На дачу!», которые выходят на Первом канале, раскритиковала российских артистов «в возрасте». Ей пришлось не по душе, что те всячески молодятся, пытаясь замаскировать возраст, обращаясь друг к другу по имени.

На такие размышления её натолкнула ситуация в семье Башмаковых, к которым приехала съёмочная группа телепроекта «На дачу!». У дружной ячейки общества — Николая и Зои — пятеро внуков. Однако бабушку они называют исключительно по имени. Эта ситуация напомнила 61-летней Гузеевой о схожей традиции в шоу-тусовке.

Многие наши артистки думают, что если их будут называть по именам, типа Тамара, Валя, Зина, то эти старые женщины автоматом станут молодыми. Когда я стану бабушкой Ларой, то буду вся такая продвинутая, на одной волне с внуками, — цитирует Гузееву StarHit

Она также вспомнила, что сын Георгий Толордава тоже долго называл её не мамой, а по имени. Дело в том, что в грузинском языке слово «мама» означает «папа», поэтому у ребёнка возникала путаница. Когда Гузеева просила называть её мамой, тот указывал на отца и отвечал: «Нет, мама — это Каха».

Когда в итоге сын впервые назвал её мамой, она «встала на колени в лужу прямо в дождь», поделилась воспоминаниями телезвезда. Тогда она растроганно ответила сыну: «Ларой меня называют все, а мамой — только ты».

Телеведущая подчеркнула, что в семье важно сохранять баланс, а также чувствовать опору и поддержку близких. Она отметила, что приятно удивлена отношениями в семье Башмаковых, которые живут душа в душу много лет: в эти дни они празднуют 40-летие совместной жизни.

По этому случаю Гузеева приготовила любимое блюдо главы семейства — говяжий язык, приправив его фирменным соусом. Кроме этого, она пожарила ростбиф и овощи на гриле. В финале программы вся семья собралась за большим столом.

Ранее, как писал NEWS.ru, телезвезда заявила, что не намерена становиться классической бабушкой. Она собирается и дальше большую часть своего времени проводить на работе, потому что внуки — не её «история».