Азиза показала редкие кадры со своими бывшими женихами

https://static.news.ru/photo/5ed09976-1686-11eb-87d2-fa163e074e61_660.jpg Азиза Фото: azizamuhamedova/instagram.com

Азиза обнародовала из личного архива редкие снимки своих женихов, которых она любила, да так и не вышла замуж. На кадрах не было только последнего бойфренда — Давида Григоряна, свадьбу с которым отменила певица.

Игорь Малахов, Олег Бескровный, Александр Бродолин. Спасибо за вашу любовь, — подписала пост артистка.

На видео Азиза предстаёт в свадебном платье с колечком на пальце, но замужем ей так и не довелось побывать ни разу. Так, с Игорем Малаховым певица рассталась после того, как потеряла ребёнка от него. Это случилось в ночь, когда убили Игоря Талькова.

С бизнесменом Александром Бродолиным Азиза порвала ради композитора Олега Бескровного, с которым дружила много лет. Но перед самым походом под венец артистка отказалась выходить замуж, сославшись на то, что всё ещё любит питерского бизнесмена.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Азиза заявила, что не должна была принимать участия в концерте, во время которого погиб её коллега Игорь Тальков. Артиста убили во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 6 октября 1991 года.