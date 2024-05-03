Автор хита «Белая ночь» поделился секретом семейного счастья Певец Салтыков назвал сочетание характеров секретом семейного счастья

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктор Салтыков

Певец Виктор Салтыков в беседе с NEWS.ru рассказал, в чем секрет счастливой супружеской жизни. По его словам, он обрел семейное счастье после неудачного первого брака.

Салтыков отметил, что для счастливого брака необходимо «сочетание душевности и характеров человеческих». Исполнитель вспомнил, что познакомился с будущей супругой, когда ей было всего 17 лет.

Ей было 17. Мне было уже за 30. Я не видел между нами разницы вообще. После тяжелой семейной первой жизни мне было тяжело, я увидел совершенно близкое мне создание, которое именно меня понимало. Мы нашли друг друга, наши души нашли друг друга. И поэтому у нас все получается, — объяснил Салтыков.

Ранее Салтыков рассказал, что считает президента Украины Владимира Зеленского «дурачком» и преступником. По словам музыканта, бывший актер Зеленский пошел во власть из-за тщеславия и стал заложником ситуации. Салтыков подчеркнул, что жалеет бывшего коллегу, потому что его окружают недостойные люди.

Он также назвал творчество певца SHAMAN (Ярослава Дронова) псевдопатриотизмом. По словам исполнителя, лозунги и жесты артиста «не доходят» до него и он не совсем верит образу артиста, хотя считает его хорошим исполнителем.