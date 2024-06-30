Авербух рассказал, что ему не нравится в российской молодежи Авербух: часть молодежи в России считает, что «им все всё должны»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Илья Авербух

Фигурист Илья Авербух рассказал, что часть российской молодежи считает, что «им все всё должны». В беседе с NEWS.ru на VK FEST он подчеркнул, что сейчас у молодых людей есть много возможностей для развития, однако они предпочитают ждать, когда им «откроют все дороги».

Мне очень нравится, что часть нашей молодежи очень активна, много посещают всевозможных форумов, всевозможных фестивалей. Но даже у тех, кому дается очень много, возникает некая иллюзия, что им немного все должны. Это то, что мне не нравится в нашей молодежи. Часть считает, что все должно само собой состояться, потому что они молодые и им должны все всё время открывать все дороги. Открывайте дорогу себе сами. Не занимайтесь иждивенческой позицией того, что вот когда обстоятельства сложатся, тогда все и будет. Вы молоды, дерзайте! Все, что создается, все это огромное количество площадок — это стартапы для вас, но дальше вы сами, — сказал Авербух.

Ранее стало известно, что Илья Авербух и его супруга актриса Лиза Арзамасова станут родителями во второй раз. Арзамасова сняла семейное видео с мужем и сыном Левой, где показала округлившийся живот и призналась, что спустя три года снова ждет ребенка. Сам фигурист поделился, что пол будущего малыша остается тайной, но он не скрывает, что был бы рад дочери.