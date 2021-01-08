«Маленькая принцесса»: Анна Заворотнюк поделилась новостями о сестре

https://static.news.ru/photo/e76ef73a-5328-11eb-bf83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

После того как родные актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили, что она тяжело болеет, старшая дочь актрисы Анна долго не рассказывала о её состоянии, но сейчас решила ответить подписчикам на самый часто задаваемый вопрос. Девушка также поделилась новостями и о своей маленькой сестрёнке Миле, которой в октябре исполнилось два года.

Anna_zavorotnyuk/Instagram.com

Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, — ответила на вопрос подписчицы в Instagram Анна.

Ответила старшая наследница Заворотнюк и о том, как поживает её младшая сестра Мила, которую актриса родила в браке с фигуристом Петром Чернышёвым. Анна рассказала, что часто играет с малышкой. По словам девушки, у них в семье теперь «растёт маленькая принцесса».

В настоящее время Анастасия Заворотнюк продолжает бороться со своим диагнозом — глиобластомой. Актриса перестала появляться на публике летом 2019 года. Тогда же появилась информация об ухудшении её состояния здоровья. Позже выяснилось, что Заворотнюк больна раком.

Ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в преддверии Нового года загадала очень трогательное желание.