Волочкову увидели на пальме

Анастасия Волочкова снова порадовала подписчиков своим фото — на нем балерина в бикини залезла на пальму. 49-летняя Анастасия Волочкова поделилась своими впечатлениями от отдыха на Мальдивских островах, разместив их в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Бывшая прима Большого театра предстала перед публикой в открытом синем купальнике и солнечных очках. Волосы она собрала в пучок, а от макияжа отказалась.

Ранее балерина поделилась своими мыслями о поиске избранника. Она отметила, что ей непросто встретить человека, который соответствовал бы ее представлениям об идеальном партнере. Волочкова подчеркнула, что ценит в мужчинах доброту, благородство и силу духа. Она также отметила, что для нее важно, чтобы будущий избранник уважал ее как женщину и ценил ее творчество.

До этого Волочкова заявила о прекращении общения с шоуменом Никитой Джигурдой. По словам балерины, их дружба перешла границы допустимого из-за скандальных выходок Джигурды и его стремления к хайпу. Волочкова подчеркнула, что у нее не было романа с шоуменом, их связывала только дружба.