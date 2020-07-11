Алёна Водонаева одобрила роман Прилучного с Карпович

https://static.news.ru/photo/5a27433e-c36b-11ea-a604-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: Anatoly Lomokhov/Xinhua/Global Look Press

Экс-участница «Дома-2» Алёна Водонаева прокомментировала роман Павла Прилучного и Мирославы Карпович. По её словам, влюблённых нужно оставить в покое и просто порадоваться за них.

Скандальная телеведущая привела в пример собственный опыт. Водонаева и её бывший супруг Алексей Малакеев спокойно относятся к новым романам друг друга. Они решили сохранить дружеские отношения ради их сына Богдана.

На мой взгляд, здорово, когда у экс-супруга есть здоровые, гармоничные отношения, где царит дружба, любовь и доверие. Замечательно, когда ребёнок, находясь у папы в гостях, комфортно чувствует себя в здоровой атмосфере и по-дружески общается со второй половиной папы, — подчеркнула журналистка в Instagram.

Карпович была тронута поддержкой коллеги по цеху. Она даже сделала репост её поста в сторис своего Instagram, после чего написала слова благодарности.

Спасибо, — написала звезда сериала «Папины дочки» к посту Водонаевой.

Роман Прилучного и Карпович обсуждают в Сети уже несколько недель. На днях актёра видели в компании Карпович на побережье Чёрного моря. Молодые люди прокатились на яхте. Вместе с Павлом был семилетний сын Тимофей и четырёхлетняя дочь Мия. До этого, в июне 2020 года, пару заметили во время прогулки по Москве.

Прилучный познакомился с Карпович во время репетиции спектакля. Актриса ранее в браке не состояла. Однако у неё было несколько ярких романов со звёздами российского шоу-бизнеса. Сам актёр с 2011 года был женат на актрисе Агате Муцениеце. У пары есть сын и дочь. В феврале 2020-го супруги заявили, что решили разойтись, в начале лета они официально развелись. Недавно от Муцениеце последовали обвинения в домашнем насилии в адрес экс-супруга.

Как писал NEWS.ru, коллеги и друзья Мирославы Карпович осудили актрису, которая, по слухам, разрушила брак актёра Павла Прилучного. Они считают, что звезда «Папиных дочек» — актриса одной роли и хочет получить на этой истории максимальный пиар.