Алена Жигалова не попала в руки Тимура Хайдарова по одной причине Алена Жигалова: я готовилась сделать у Хайдарова определенные операции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алена Жигалова

Ведущая авторского шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова рассказала, что готовилась сделать у звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова определенные процедуры и операции, однако не прошла по медицинским показателям. В интервью российскому адвокату Александру Добровинскому она также призналась, что мужчина является ее другом, поэтому она переживает из-за его неудач.

Мне кажется, что над ним какие-то ведьмы поколдовали или что-то случилось, после чего ему категорически не везет, — предположила Жигалова.

Она также пояснила, что скандалы произошли, так как его клиника расширилась и ответственность стала серьезнее.

Накануне вдова бизнесмена Петра Гаврилова, скончавшегося после операции в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова, сообщила, что родила дочь. По иронии судьбы роды прошли в тот же день, когда родилась дочь у жены Хайдарова Светланы Сильваши.

Ранее была опубликована расшифровка общения Хайдарова и врача его клиники Ильи Елагина на тему фальсификации диагноза умершего Гаврилова. Медики желали убрать из документов слово «сепсис».

Также Алена Жигалова рассказала, что россияне были разгневаны «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой из-за веселья в это непростое время. При этом некоторые гости пострадали ни за что: Дима Билан зашел на 5 минут, Филипп Киркоров был там всего 15 минут и вышел.