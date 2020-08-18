Александр Ревва показал, как превращается в «бабушку лёгкого поведения»

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Российский комик, актёр и телеведущий Александр Ревва сейчас активно работает над третьей частью фильма «Бабушка лёгкого поведения», где играет главную роль. Артист решил продемонстрировать поклонникам, как ему удаётся перевоплотиться в пожилую женщину.

Артист раскрыл подписчикам в Instagram секрет и показал, как с помощью грима, одежды и парика он становится практически неузнаваем.

Потянулся, проснулся гримернулся, улыбнулся... Всем доброго утРА!!!, — рассказал Ревва.

Ранее он рассказывал, что перевоплощение в пожилую даму занимает очень много времени, а над созданием образа трудится огромное количество людей. Среди них стилисты, гримёры, парикмахеры.

Третья часть популярной франшизы получила название «Прабабушка лёгкого поведения». Первая и вторая части картины стали кассовыми и очень полюбились российскому зрителю.

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