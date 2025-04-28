Александр Друзь наказал комиков с ЧБД за матерные слова Александр Друзь предложил комикам ЧБД платить за мат по 100 рублей

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Александр Друзь

Телеведущий Александр Друзь заставил комиков ЧБД платить по 100 рублей за каждое матерное слово в эфире нового выпуска на YouTube. Участники развлекательного шоу, по традиции, начали шутить в ответ на его предложение. Комики передавали друг другу ведро, пока Друзь не забрал его у них и не нашел ему более интересное применение.

Хочешь чтобы было неловко? Давай сделаем. Кто скажет матерное слово — 100 рублей в ведро, — заявил ведущий.

Один из участников шоу в шутку обратился к ведру и спросил, можно ли оплатить переводом и есть ли для этого QR-код. Другой комик попросил скинуть за него. Сам Друзь сказал, что наменял «соток».

В ответ на это комики спросили, готовился ли ведущий идти на стриптиз. Шутку раскручивали несколько минут, пока тема не сменилась на более интеллектуальную, а присутствующие не заговорили об инфляции.

Ранее в пресс-службе ФСБ России сообщили, что двух стендап-комиков лишили гражданства РФ по инициативе ведомства. Речь идет о Вячеславе Комиссаренко и Дмитрии Романове. По имеющимся данным, артистам закрыт въезд в страну, поскольку они создают угрозу нацбезопасности. Комиссаренко уже объявлен в межгосударственный розыск по статье о клевете против президента Белоруссии Александра Лукашенко.