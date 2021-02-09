Актриса Хилькевич обнаружила сообщение о своей смерти

https://static.news.ru/photo/a9d5008a-6b7f-11eb-831c-96000091f725_660.jpg Анна Хилькевич Фото: instagram.com/annakhilkevich

Звезде сериала «Универ» Анне Хилькевич подписчики рассказали, что она «умерла». Как выяснилось, «Википедия» опубликовала информацию, что актриса скончалась 8 февраля 2021 года в возрасте 34 лет.

Хилькевич опубликовала на своей странице в Instagram скрин этой страницы. По её словам, сообщение вызвало у неё неприятные чувства, ей стало страшно, «как будто с того света вернулась».

Я тут узнала от своих подписчиков, что я вчера умерла. В «Яндексе» обновили информацию, в очередной раз убеждаемся в чёткой и честной работе наших СМИ. Но я выдохнула, что умерла я вчера, а узнала об этом сегодня, — написала она.

Актриса добавила, что, возможно, она умерла для «Яндекса» и они больше ничего не хотят о ней слышать.

Ранее NEWS.ru писал, что Анна Хилькевич подверглась травле в Сети. Волны осуждения настигли девушку после того, как она призналась, что много лет назад стала жертвой сексуального домогательства. По её словам, травмирующий опыт был получен ей в 15 лет. Тогда она была молодой актрисой и не общалась с людьми из индустрии. Анна в один из дней, мечтая попасть в кино, пришла на «Мосфильм». Там ей удалось поговорить с режиссёром, который сказал, что напишет СМС с адресом и временем, на которое будет назначена встреча. В итоге она явилась на квартиру, где её ждали двое взрослых мужчин. Один из них стал домогаться Хилькевич, в итоге она убежала. Имена действующих лиц Анна решила оставить в тайне.