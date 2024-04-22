Актриса Анна Пескова нашла плюсы в позднем материнстве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Пескова

Российская актриса Анна Пескова была убеждена, что должна родить после 32 лет. В разговоре с NEWS.ru на премии «Вслух», организованной фармацевтической компанией «Гедеон Рихтер» и изданием Voice (бывший Cosmopolitan), знаменитость рассказала, что ей часто задавали вопросы о планировании детей, однако она отвечала, что время еще не пришло.

Я должна была к этому прийти, я должна была встретиться с чудом, посланным сверху, в полной готовности. <...> В обществе у нас принято, что каждая женщина должна родить до 30 лет. Ну а что, если она родит позже? Это ее личная жизнь, ее организм, ее судьба, — сказала Пескова.

По словам актрисы, вопрос «когда дети?» очень личный и неприятный. Многие женщины воспринимают его близко к сердцу, поэтому в подобных случаях нужно заготовить одну фразу и отвечать именно так. Пескова также пояснила, что женщина сама должна определить, в каком возрасте лучше рожать.

Ранее супруга рэпера T-Killah и блогер Мария Тарасова рассказала, как реагировала на неуместный вопрос о детях еще до того, как родила. По ее словам, она всегда отвечала шуткой о том, что запланировала рождение ребенка на следующий четверг.

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