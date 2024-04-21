Звезда шоу «Холостяк» впервые стала мамой Дарья Клюкина опубликовала фото из роддома

Фото: URA.RU/ТАСС

Дарья Клюкина

30-летняя Дарья Клюкина сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) о том, что впервые стала мамой. Она опубликовала фотографию, которую сделала в роддоме. На снимке модель держит новорожденного за руку. Пол и имя малыша модель пока не раскрывает.

18.04.2024, — лаконично подписала кадр Клюкина.

Ранее сообщалось, что победительница шоу «Холостяк» и заместитель генерального директора телеканала ТНТ Владимир Чопов сыграли свадьбу в Италии, на берегу озера Комо. Свадебное торжество молодожены организовали на вилле Balbiano, которую построили еще в XVI веке.

Для свадьбы Дарья выбрала белое платье с высоким вырезом и кружевным шлейфом от Elie Saab. На торжество было приглашено 50 человек, в том числе продюсер Яна Рудковская, а также певец Дима Билан. Мероприятие доверили вести Николаю Баскову.

Рудковская поделилась, что свадьба Клюкиной и Чопова стала самой стильной и креативной из всех, на которых она побывала. Так, официанты были облачены в необычные костюмы, похожие на наряды из фольги. Все столы в зале оказались мультимедийными, и на них транслировалось настоящее световое шоу.