Актриса Анастасия Задорожная впервые станет мамой в 38 лет

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Анастасия Задорожная

Российская актриса Анастасия Задорожная раскрыла подписчикам секрет своей «пропажи» из соцсетей, признавшись, что готовится впервые стать матерью. 38-летняя артистка опубликовала на своей странице в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото с округлившимся животом.

Делом занята, не отвлекайте, — подписала Задорожная опубликованное фото.

Актриса в 2020 году вышла замуж за бизнесмена Владимира Макарова, работающего в IT-сфере. Пара познакомилась в самолете во время полета, а по прибытии обменялась номерами телефонов.

В мае американская модель Хейли Бибер и канадский певец Джастин Бибер объявили, что ждут первенца. Девушка опубликовала на своей странице в соцсетях кадры, на которых демонстрирует округлившийся живот. Хейли в последнее время предпочитала носить мешковатую одежду, которая скрывала ее тело, фанатам обладающей стройной фигурой модели это показалось подозрительным.

До этого 30-летняя звезда шоу «Холостяк» Дарья Клюкина сообщила о том, что впервые стала мамой. Она опубликовала в соцсетях фотографию, которую сделала в роддоме. На снимке модель держит новорожденного за руку. Пол и имя малыша модель сообщать не стала.