Актер Стебунов пожаловался на истерики партнерш по постельным сценам Иван Стебунов пожаловался на «невезение» с партнершами по постельным сценам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алена Бабенко в роли Милли и Иван Стебунов в роли Дона в спектакле «Это моя жизнь»

Российский актер Иван Стебунов в интервью изданию «7дней.ru» рассказал, что постельные сцены в съемках даются ему легко, поскольку к ним артист относится как к части своей работы. Однако некоторые партнерши, по его словам, устраивали истерики и раздражали его.

С актрисами, как правило, мне в этом смысле не везет. Почти с каждой происходит одно и то же: до утверждения они согласны на все. В том числе на постельные сцены: «Конечно, да что вы, все будет шикарно, здорово». А в день смены начинается истерика, — пожаловался Стебунов.

Актер отметил, что актрисы плачут и уходят в другие комнаты. Поэтому приходится их уговаривать, на что тратятся нервы и время. Однако исключением стали съемки с Анной Котовой для сериала «Кунгур». По словам артиста, работать с актрисой было легко и весело, так как она не устраивала истерик.

Ранее голливудский актер Уильям Болдуин заявил, что у него есть много компромата на его коллегу Шэрон Стоун. Таким образом он прокомментировал слова актрисы о том, что продюсер Роберт Эванс уговаривал ее переспать с ним ради «химии» в триллере «Щепка». Болдуин подчеркнул, что просил поставить последнюю постельную сцену так, чтобы ему не пришлось целовать Стоун.