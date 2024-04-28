Актер из «Великолепного века» вновь посетил Россию Турецкий актер Бурак Озчивит приехал в Москву на съемки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бурак Озчивит

Турецкий актер Бурак Озчивит снова прибыл в Россию. Артист рассказал в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена), что прилетел в Москву ради съемок.

Озчивит при этом не уточнил, в каком проекте участвует. Однако он показал кадры со съемок. Актер стал известен по роли Малкочоглу Бали-бей в сериале «Великолепный век», который имеет большую популярность в России.

Озчивит посещал Москву в феврале этого года. Поклонники встретили 39-летнего актера у входа в один из московских отелей традиционным русским караваем и песней «Калинка-малинка». Актер с улыбкой выслушал композицию и попробовал подаренный ему каравай. Тогда он прилетел в российскую столицу, чтобы выступить на киноконцерте «Музыка турецких сериалов». В перерывах он получал множество различных подарков, например, ведущий Вячеслав Макаров подарил ему матрешку и шапку-ушанку.

Позже Озчивит предложил создать российско-турецкий проект в киноиндустрии. На Всемирном фестивале молодежи он заявил, что турецкая сторона может приехать и обсудить перспективы в этой сфере. Артист также заметил, что любовь, энергия и взаимодействие, которые он заметил на фестивале, должны распространяться и на кинопродукцию двух стран.