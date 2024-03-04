Озчивит предложил создать совместный российско-турецкий кинопроект

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Бурак Озчивит

России и Турции необходимо создать совместный проект в киноиндустрии, считает турецкий актер Бурак Озчивит. Как сообщает LIFE.ru, артист заявил об этом на полях Всемирного фестиваля молодежи, который проходит в поселке Сириус в пригороде Сочи.

Мы знаем, что турецкий сектор кинематографии на очень высоком уровне. Видим вашу любовь к турецкой продукции. Надо максимально много реализовывать наших совместных проектов. Мы можем приехать и обсудить наши проекты, — отметил актер.

Он подчеркнул, что любовь, энергия и взаимодействие, которые он заметил на фестивале, должны распространяться и на кинопродукцию двух стран. По мнению Озчивита, если турецкий кинематограф посмотрит в сторону России, это будет продуктивно для обеих сторон.

Всемирный фестиваль молодежи открылся 2 марта в образовательном пространстве в поселке Сириус под Сочи. Мероприятие организовано по указу президента России Владимира Путина, его основной целью является развитие международного молодежного сотрудничества. В фестивале, который продлится до 7 марта, принимают участие более 90 тысяч человек из более чем 180 стран.

В конце февраля Бурак Озчивит, который известен российскому зрителю по роли Бали-бея в сериале «Великолепный век», прилетал в Москву и Санкт-Петербург. Он стал гостем фестиваля «Музыка турецких сериалов».