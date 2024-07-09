Айза призналась, что до сих пор не расторгла брак с Гуфом Айза заявила, что до сих пор не расторгла церковное венчание с Гуфом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Айза Анохина

Певица и блогер Айза Анохина в шоу «Есть вопросики» рассказала, что все еще считает себя женой бывшего супруга рэпера Гуфа. По ее словам, во время совместной жизни они с музыкантом обвенчались и до сих пор не разорвали церковный союз. Айза добавила, что также не расторгла брак со вторым мужем Дмитрием Анохиным, который был заключен в Лас-Вегасе в 2015 году. Помимо этого, артистка призналась, что в настоящий момент одновременно встречается с тремя иностранцами.

У меня есть три человека, с которыми я одновременно на свидания хожу. А что? В моем возрасте уже вот так вот по-любви не бегут. С одним у нас сексуальные отношения, с остальными общение. Они нерусские. Хоть трех мужей заводи! Я и так замужем сейчас одновременно за Лешей (Гуфом. — NEWS.ru) и за Димой (вторым мужем. — NEWS.ru). У нас вообще-то с Лешей венчание, мы до сих пор его не разорвали, а с Димой мы женаты по американскому законодательству, — пояснила Айза.

Ранее Айза рассказала, что случайно влюбилась в мошенника, который год назад украл ее Telegram-аккаунт. По словам блогерши, она считает молодого человека «секси» и имеет «на его счет фантазии». Анохина добавила, что начала испытывать к незнакомству симпатии после того, как они начали общаться по поводу возвращения канала.

До этого Анохина провела вечер в компании экс-бойфренда Виктории Бони в Дубае. По ее словам, блогер Руслан Гасанов, с которым ранее встречалась Боня, провел ей с сыновьями экскурсию по ночному городу по просьбе Гуфа. Анохина подчеркнула, что у нее и Гасанова нет романа. У Анохиной двое сыновей — от Гуфа и бизнесмена Дмитрия Анохина. В январе блогер рассказала, что прекратила общение с бывшими мужьями, после чего появлялась в их компании снова.