Айза ответила на слухи о романе с бывшим бойфрендом Бони Айза рассказала, что бывший мужчина Бони провел ей с детьми экскурсию по Дубаю

Бывшая супруга рэпера Гуфа (Алексея Долматова), певица Айза Анохина, известная также как Айза-Лилуна Ай, в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала подписчикам, что провела вечер в компании экс-бойфренда Виктории Бони в Дубае. По ее словам, блогер Руслан Гасанов, с которым ранее встречалась Боня, провел ей с сыновьями экскурсию по ночному городу по просьбе Гуфа. Анохина подчеркнула, что у нее и Гасанова нет романа.

Так как мы тут ничего не знаем и не особо мобильны, Леша попросил Руслана о нас немного позаботиться! — пояснила Анохина.

У Анохиной двое сыновей от Гуфа и бизнесмена Дмитрия Анохина. В январе блогер рассказала, что прекратила общение с бывшими мужьями, после чего появлялась в их компании снова.

Ранее Анохина обвинила балерину Анастасию Волочкову и певицу Славу (Анастасию Сланевскую) в пропаганде алкоголизма. По ее словам, женщины часто появляются в Сети в нетрезвом виде, показывая, что «алкоголь — это норма». Анохина предложила артисткам «сидеть дома, а не видео снимать». Она отметила, что не хочет, чтобы ее дети смотреть на пьяных людей, потому что из-за алкоголя ежедневно умирают люди. Пьющие люди, по мнению Анохиной, умирают как личности.