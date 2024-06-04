«Любимый мошенник»: экс-жена Гуфа рассказала о чувствах к вору Айза Анохина призналась в чувствах к укравшему ее аккаунт незнакомцу

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Айза Анохина

Бывшая супруга рэпера Гуфа (Алексея Долматова) певица Айза Анохина, известная также как Айза-Лилуна Ай, в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, что влюбилась в мошенника, который год назад украл ее Telegram-аккаунт. По словам блогерши, она считает молодого человека «секси», называет «любимым мошенником» и имеет «на его счет фантазии». Анохина добавила, что недавно ее аккаунт снова украл другой преступник.

В 2 часа ночи переписываюсь с двумя мошенниками. Первый украл у меня Telegram-канал год назад и вернул. Мы подружились. И у меня на его счет разные фантазии. Он правда суперсекси, хотя я его никогда не видела. Второй украл у меня канал сегодня и пока что он мне не очень нравится, потому что маловероятно, что он мне его вернет, как мой первый любимый мошенник, — сообщила Анохина.

Ранее Анохина призналась, что провела вечер в компании экс-бойфренда Виктории Бони в Дубае. По ее словам, блогер Руслан Гасанов, с которым ранее встречалась Боня, провел ей с сыновьями экскурсию по ночному городу по просьбе Гуфа. Анохина подчеркнула, что у нее и Гасанова нет романа. У Анохиной двое сыновей — от Гуфа и бизнесмена Дмитрия Анохина. В январе блогер рассказала, что прекратила общение с бывшими мужьями, после чего появлялась в их компании снова.