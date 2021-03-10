Агату Муцениеце заподозрили в романе с женатым Климом Шипенко

https://static.news.ru/photo/45c2e340-81a1-11eb-b147-96000091f725_660.jpg Фото: agataagata/instagram.com

Актрису Агату Муцениеце заподозрили в романе с женатым режиссёром Климом Шипенко. В доказательство этого в социальных сетях опубликовали кадры, на которых похожая на Муцениеце девушка обнимается с якобы Шипенко после выхода из театра.

Фото разместил в Интернете Telegram-канал «Светские хроники». Между тем супругой мужчины является Соня Карпунина. Они воспитывают дочь Клементину и маленького сына. У Шипенко также есть наследник Дилан от предыдущего брака с актрисой Ксенией Буравской. Недавно пара отметила 10 лет отношений, ещё раз признавшись друг другу в нежных чувствах. Продюсер Муцениеце Мариам Андреевская опровергла саму возможность отношений Агаты и Клима.

О своей личной жизни Агата не распространяется, держит её под секретом. С женатым мужчиной она никогда не позволит себе отношений, как это делают женщины с низкой социальной ответственностью. Так что романа нет, — цитирует представителя Агаты портал StarHit.

Недавно Муцениеце поздравила мужчин с Днём защитника Отечества фото, на котором продемонстрировала свои ягодицы. Актриса отметила, что ради них женщины худеют, красятся и наряжаются. Кроме того, по мнению Муцениеце, только представитель сильного пола способен убедить женщину в том, что она может родить ребёнка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным задумалась о третьем ребёнке. Их брак распался в 2020 году. Супруги хотели разойтись мирно, но в итоге не обошлось без скандалов. Однако, как заявила Муцениеце, бывшие не должны показывать свои обиды при детях, а обязаны помнить, что они прежде всего родители.