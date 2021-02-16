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Муцениеце задумалась о третьем ребёнке

18:34, 16 февраля 2021 11
Агата Муцениеце Агата Муцениеце Фото: agataagata/instagram.com

Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным задумалась о третьем ребёнке.

Хочу мальчика кудрявого. Но мне надо обязательно для этого создать семью, я не смогу родить ребёнка только для себя. Мне важно знать, что есть мужчина, который тоже хочет ребёночка. Думаю, что всё возможно в моей жизни, — сказала Муцениеце порталу Teleprogramma.pro.

Брак Прилучного и Муцениеце распался в 2020 году. Супруги хотели разойтись мирно, но в итоге не обошлось без скандалов. Однако, как заявила Муцениеце, бывшие не должны показывать свои обиды при детях, а обязаны помнить, что они прежде всего родители.

Ранее Прилучный показал подписчикам в Instagram, как проводит выходные в обществе сына и дочери, писал NEWS.ru.

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