Адвокат Жорин призвал бойкотировать бывшего мужа Лолиты

https://static.news.ru/photo/53c1111a-9cc3-11ea-b290-fa163e074e61_660.jpg Сергей Жорин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Адвокат Сергей Жорин обратился к журналистам с призывом не верить в фейковые новости, которые распространяет экс-супруг певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов.

По мнению адвоката, Иванову необходимо объявить бойкот.

Перестаньте вестись на эти глупые информационные вбросы. Тема закрыта. Давайте уже объявим бойкот Иванову и всем его фейковым новостям, — заявил он.

При этом Жорин отметил, что с тренером произошло «чудесное исцеление». После его госпитализации в СМИ начали появляться сообщения, что тот находится «фактически при смерти», однако ближе к обеду ему, вероятно, «стало лучше».

Он сразу стал писать разным изданиям и вспомнил, что слышал одну странную фразу от Жорина в суде, и провёл такую причинно-следственную связь, что, наверно, Жорин организовал покушение, — подчеркнул адвокат.

Он добавил, что к вечеру Иванов, у которого, по данным некоторых изданий, была сломана челюсть, начал активно давать интервью и общаться с ними по телефону, передаёт Пятый канал.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший муж Лолиты оказался в одной из клиник на севере Москвы. В больницу мужчина был госпитализирован поздней ночью несколько дней назад с многочисленными травмами, в том числе головы. По одной из версий, экс-супруг Лолиты попал в ДТП на дороге, по другой — стал участником драки.