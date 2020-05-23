Адвокат Жорин призвал бойкотировать бывшего мужа Лолиты

Адвокат Сергей Жорин обратился к журналистам с призывом не верить в фейковые новости, которые распространяет экс-супруг певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов.
По мнению адвоката, Иванову необходимо объявить бойкот.
Перестаньте вестись на эти глупые информационные вбросы. Тема закрыта. Давайте уже объявим бойкот Иванову и всем его фейковым новостям, — заявил он.
При этом Жорин отметил, что с тренером произошло «чудесное исцеление». После его госпитализации в СМИ начали появляться сообщения, что тот находится «фактически при смерти», однако ближе к обеду ему, вероятно, «стало лучше».
Он сразу стал писать разным изданиям и вспомнил, что слышал одну странную фразу от Жорина в суде, и провёл такую причинно-следственную связь, что, наверно, Жорин организовал покушение, — подчеркнул адвокат.
Он добавил, что к вечеру Иванов, у которого, по данным некоторых изданий, была сломана челюсть, начал активно давать интервью и общаться с ними по телефону,
Ранее NEWS.ru писал, что бывший муж Лолиты оказался в одной из клиник на севере Москвы. В больницу мужчина был госпитализирован поздней ночью несколько дней назад с многочисленными травмами, в том числе головы. По одной из версий, экс-супруг Лолиты попал в ДТП на дороге, по другой — стал участником драки.
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