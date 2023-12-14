Адвокат Успенской рассказала, как певица отреагировала на иск Киркорова Адвокат Сенина: Успенская спокойно приняла новость об иске Киркорова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь Успенская

Певица Любовь Успенская спокойно приняла новость об иске, который подал на нее народный артист РФ Филипп Киркоров, заявила адвокат исполнительницы Елена Сенина. Комментируя ситуацию Пятому каналу, юрист подчеркнула, что Успенская отнеслась к этой ситуации с «чувством собственного достоинства».

Как уточнила Сенина, для певицы судебный иск стал незначительным событием. По словам юриста, исполнительница активно готовится к своему концерту в честь юбилея, а также записывает патриотические песни, чтобы внести свой вклад в помощь бойцам специальной военной операции.

Это то, что важное и приоритетное, — заявила адвокат.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский ранее объяснил, что исполнитель подал иск к артистке Любови Успенской из-за ее «неподобающих» высказываний. По его словам, подобные конфликты можно решить только через суд. Певец оценил свой моральный ущерб в 10 млн рублей, также с Успенской намерены взыскать около 2 млн рублей за судебные издержки.

Поводом для судебного иска стало интервью Успенской YouTube-каналу «Алена, блин!», в ходе которого та заявила, что Киркоров является женоненавистником, несмотря на то что «30 лет поет о любви к женщинам». Сторона защиты певца также подготовила список других фраз, которые нанесли моральный ущерб народному артисту РФ.