Адвокат Киркорова объяснил почему конфликт с Успенской дошел до суда Адвокат Добровинский: Киркоров подал в суд на Успенскую из-за ее высказываний

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Добровинский

Филипп Киркоров подал иск к артистке Любови Успенской из-за ее «неподобающих» высказываний в адрес певца, рассказал NEWS.ru адвокат Киркорова Александр Добровинский. По его словам, подобные конфликты можно решить только через суд. Певец оценил свой моральный ущерб в 10 млн рублей, также с Успенской намерены взыскать около двух миллионов рублей за судебные издержки, связанные с данным делом, пояснил адвокат.

Гражданка США Любовь Успенская давала некое интервью одной журналистке, в котором говорила на мой взгляд несуразности относительно Филиппа Бедросовича Киркорова. Это очень известный народный артист России, он дает множество концертов и слушать глупости в свой адрес он не захотел. В нашей стране подобные вещи можно решить только через суд, поэтому мы и приняли решение подать иск на 10 миллионов рублей. Также около двух миллионов мы намерены взыскать за судебные издержки, связанные с данным делом, — рассказал Добровинский.

Ранее Любовь Успенская дала интервью YouTube-каналу «Алена, блин!», в ходе которого заявила, что Киркоров является женоненавистником, несмотря на то, что «30 лет поет о любви к женщинам». Согласно данным, сторона защиты певца также подготовила список других фраз, которые нанесли ему моральный ущерб.