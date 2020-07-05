Всё ещё женаты: адвокат Прилучного и Муцениеце рассказала о разводе звёзд

https://static.news.ru/photo/7b12acee-bec2-11ea-98a1-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный и Агата Муцениеце Фото: agataagata/instagram.com

У распавшейся актёрской пары Павла Прилучного и Агаты Муцениеце ещё есть шанс на восстановление семьи. Об этом сообщила их адвокат Жанна Маргулис.

По её словам, решение суда о расторжении брака пока не вступило в законную силу. Таким образом, у звёздной четы ещё есть возможность подать апелляцию.

Если до 15 июля 2020 года кто-то из них заявит о желании обжаловать расторжение брака и снова стать мужем и женой, <...> то развод можно будет отменить, — рассказала Маргулис изданию Peopletalk.

Юрист отметила, что в её адвокатской практике подобное случалось неоднократно.

Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году. У пары в браке родились сын и дочь. В феврале 2020-го супруги заявили, что решили разойтись, в начале лета они официально развелись. Впрочем, мирно решили все споры по поводу детей и имущества.

При этом, как писал NEWS.ru, сын распавшейся звёздной пары до сих пор не теряет надежды помирить родителей, а Карпович, которую затравили поклонники Муцениеце, не подтверждает, но и не опровергает их теории, что она причастна к разводу Прилучного.