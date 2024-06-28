Адвокат оценил прощальный подарок Алсу от супруга Адвокат Жорин: Абрамов поступил как настоящий мужчина

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Алсу с Яном Абрамовым

Муж певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов своим поступком показал, что можно красиво расставаться, рассказал в беседе с Пятым каналом адвокат Сергей Жорин. По его словам, Абрамов поступил как настоящий мужчина, когда предложил Алсу имущество на более чем 2,5 млрд рублей.

Молодец, Ян Абрамов! Всем брать с него пример. Хочется верить, что вся эта история от начала до конца станет примером для многих публичных людей в первую очередь. Примером того, что можно расставаться красиво, достойно, — отметил эксперт.

Адвокат добавил, что ничего страшного, если спустя время люди принимают решение расстаться.

Ранее Ян Абрамов предложил мирное урегулирование семейного кризиса и сделал роскошный подарок жене в честь дня рождения. Предприниматель предложил переписать на исполнительницу и их общих детей активы на общую сумму в 2,5 млрд рублей. В частности, он готов отдать певице виллу на Кипре стоимостью 450 млн рублей, переписать на детей шикарный пентхаус стоимостью 771 млн рублей, а также уже передал артистке семейную коллекцию ювелирных изделий на 500 млн рублей.

До этого Московский суд отложил заседание по бракоразводному процессу супругов. Предположительно, певица и бизнесмен надеются сохранить семью. Исполнительница подала заявление на развод в 418-й мировой участок.