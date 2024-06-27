Бракоразводный процесс Алсу поставлен на паузу Московский суд отложил бракоразводное заседание Алсу и Яна Абрамова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Алсу

Московский суд отложил заседание по бракоразводному процессу певицы Алсу и ее супруга Яна Абрамова. Предположительно, певица и бизнесмен надеются сохранить семью. Ранее сообщалось, что исполнительница подала заявление на развод в 418-й мировой участок. Некоторые тг-каналы предположили, что Абрамов ушел от супруги к модели Анастасии Решетовой.



Сообщается, что дополнительное время на перемирие с женой попросил представитель Яна Абрамова. Также стало известно, что муж певицы готов отдать ей и детям активы на 2,5 млрд рублей, среди которых вилла на Кипре. Следующее заседание назначено на 27 августа,

Ранее Алсу отказалась говорить про «девушек с низким социальным статусом», комментируя историю с изменами своего мужа Яна Абрамова. Журналисты предположили, что она говорит о бывшей девушке рэпера Тимати, модели Анастасии Решетовой, которую подозревают в связи с предпринимателем. Алсу также добавила, что не хочет комментировать свое знакомство с Решетовой.

До этого Алсу официально подала на развод с Абрамовым, с которым прожила в браке 18 лет. У пары за это время родилось трое детей: две дочери и сын.

Перед этим блогер Антон Суворкин заявил, что бывшую возлюбленную Тимати Анастасию Решетову видели на вертолетной экскурсии в Монако в компании мужа певицы Алсу Яна Абрамова. По его словам, после этого предпринимателя начали подозревать в неверности супруге. Также Суворкин предположил, что Абрамов мог поднимать на Алсу руку. Блогер восхитился терпением и выдержкой артистки, напомнив, что она не жила на деньги мужа, потому что ее отец — нефтяной миллиардер.