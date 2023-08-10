Адвокат объяснила, как Лада Дэнс сможет получить компенсацию после аварии Адвокат Сенина: Лада Дэнс получит компенсацию, если докажут вину водителя

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лада Дэнс

Певица Лада Дэнс, пострадавшая в ДТП 5 августа, может получить денежную компенсацию, если будет доказана вина водителя такси, в котором она ехала, сообщила адвокат Елена Сенина в беседе с NEWS.ru. По словам правозащитницы, исполнительница может рассчитывать на возмещение вреда, причененного здоровью, морального вреда, а также имеет право потребовать компенсации за упущенную выгоду, если докажет в суде, что не смогла участвовать в концерте из-за травм после аварии. Однако эта сумма может быть меньше 12 млн рублей, которые певица хочет потребовать у ответчика в суде.

Правоохранительные органы должны провести проверку по факту ДТП и дать ответ, попадают ли действия водителя под состав административного правонарушения, либо усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного статьей 264 УК РФ. Это не препятствует подаче гражданского иска о возмещении вреда, причененного здоровью, а также морального вреда и компенсации за упущенную выгоду, — сказала адвокат.

Сенина подчеркнула, что если водитель действовал от лица компании такси, то работодателю действительно может быть предъявлен гражданский иск. Однако именно водитель отвечает перед законом, указала юрист.

Сенина также напомнила, что по полису ОСАГО можно получить возмещение в размере до 500 тысяч рублей, остальная сумма взыскивается с виновника ДТП, либо с его работодателя, то есть собственника транспортного средства.

Также юрист считает, что желание Лады Дэнс потребовать 12 млн рублей от такси из-за ДТП будет вряд ли удовлетворено судом, если исходить из существующей судебной практики. Певице будет трудно доказать, что она понесла такие большие материальные потери.

На сегодняшний день сформировалась судебная практика, согласно которой даже при наличии тяжкого вреда здоровью, даже при летальном исходе, 12 млн — это сумма, которая, как правило, не взыскивается, — пояснила эксперт.

Ранее были опубликованы первые снимки Лады Дэнс после аварии в Подольске. Певица в настоящий момент находится в больнице, ей предстоит несколько косметологических процедур. Помимо прочего, у артистки диагностирована внутримозговая гематома. Это стало причиной, по которой у нее начались проблемы с речью. Водитель, который вез Ладу Дэнс, находится в больнице со множественными переломами бедер и поясничных позвонков.