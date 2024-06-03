Адвокат Киркорова прокомментировал снятие запрета на въезд певца в Молдавию Адвокат Киркорова не понимает, почему Киркорову разрешили въезд в Молдавию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский в беседе с NEWS.ru признался, что не понимает, с чем связано решение властей Молдавии разрешить въезд в страну для артиста. По его словам, в настоящий момент представители исполнителя пытаются выяснить подробности.

Пока сами не до конца понимаем, с чем связано решение суда Кишинева аннулировать запрет на въезд Филиппа Киркорова в Молдавию. Узнаем сами подробности, — заявил Добровинский.

О том, что Молдавия аннулировала запрет на въезд Киркорову, стало известно 3 июня. Решение об ограничениях было введено еще в 2022 году. Вердикт об аннулировании запрета принял районный суд Кишинева.

В июле 2023 года артиста не пустили в страну, когда он прилетел в Кишинев. Его заподозрили в связях с молдавскими оппозиционерами. В свою защиту российский певец заявил, что не получал €200 тысяч за концерт на митинге оппозиции в молдавской столице.

Ранее также сообщалось, что российского певца Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию в конце 2023-го. Отмечается, что артист прилетел для участия в нескольких новогодних корпоративах. Как пояснили в погранслужбе, артист не соответствовал условиям въезда в страну.