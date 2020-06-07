Администратор Аллегровой подался в мясники из-за отмены концертов

https://static.news.ru/photo/dd6d17dc-a912-11ea-9cbc-fa163e074e61_660.jpg Ирина Аллегрова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Администратор Ирины Аллегровой стал мясником и торгует фаршем через Интернет. Отмена концертов и корпоративов серьёзно ударила по благосостоянию некоторых звёзд отечественной эстрады.

Многие олигархи отказываются приглашать артистов до конца года из-за боязни подцепить вирус на вечеринке. На грани нищеты оказались звёзды 90-х, сообщает KP.RU.

У артистов не было особых накоплений, теперь же они не знают, на что жить. К примеру, солист «Дюны» Виктор Рыбин и его жена певица Наталья Сенчукова дали концерт в Instagram, но при этом просили поклонников перечислить им на карту кто сколько может.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин скорректировал порядок возмещения средств за концерты, выставки, спектакли и другие зрелищные мероприятия в случае экстренного переноса. Организаторы смогут выдавать ваучеры, которые зрители смогут использовать после отмены ограничений.