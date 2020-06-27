62-летний Виктор Салтыков хочет снова стать отцом

https://static.news.ru/photo/b3830b42-b935-11ea-a030-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Певец Виктор Салтыков признался, что мечтает стать отцом в четвёртый раз. Однако он не может решиться на этот шаг по некоторым причинам, среди которых — возраст.

Вот уже 26 лет он счастлив со своей супругой Ириной. Они познакомились на его концерте. Эффектная девушка подошла и попросила у звезды автограф. Он понял, что это любовь. С тех пор они не расставались. Сейчас пара воспитывает дочку Анну и сына Святослава.

Мне был 51 год, когда родился Святослав. Для меня эти годы были более энергичными, стимулирующими. Я даже Иру иногда спрашиваю: может, ещё? Ведь Бог любит троицу. Но мозг подсказывает, что страшно оставить ребёнка без отца. Но посмотрим, — признался исполнитель в программе «Когда все дома» канала «Россия 1».

62-летний Салтыков добавил, что сам рос без отца, поэтому он не хочет такой участи своим детям. Отец музыканта погиб, когда ему было 13 лет. Его воспитанием занимались мать и тётя. При этом у певца сохранились тёплые воспоминания о родителе.

От первого брака у исполнителя есть дочь Алиса. Её родила популярная певица Ирина Салтыкова.

Как ранее писал NEWS.ru, российский певец Николай Басков сообщил, что «нагулялся» после развода и хочет создать семью. Артист также сказал, какие качества хочет видеть в будущей супруге. Он поделился, что к идее создания семьи пришёл во время самоизоляции, когда гостил у своих друзей в загородном доме.