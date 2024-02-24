«12 упырей написали бумажки»: Арбенина раскрыла причины отмены концертов Арбенина сообщила, что концерт на Сахалине отменили из-за фестиваля по чирспорту

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Диана Арбенина

Диана Арбенина (группа «Ночные снайперы») сообщила со сцены, что ее концерты в двух городах России отменили из-за внезапно возникшего фестиваля чирлидерш и «12 упырей», которые «написали бумажки». Певица отметила, что не собирается молчать об этом, даже если она стоит на сцене последний раз. По словам Арбениной, она не жалеет о своих словах, и считает происходящее беззаконием.

Это чирлидерши, девчонки, которые выходят перед баскетбольными матчами. Это дошло до нас из Соединенных Штатов Америки, там были чирлидерши, отсюда и слово. Концерт, был заявлен месяца два назад, вдруг случайно нарисовался фестиваль чирлидерш. Ну не маразм ли? А Владивосток вообще — 12 каких-то просто кривоногих упырей написали какие-то хреновы бумажки, из-за этого власти города опрокинули 5 тысяч человек, купивших билеты, — заявила Арбенина.

Ранее концерт Арбениной отменили во Владивостоке после официального обращения движения «Культурный фронт России». С требованием отказать певице в выступлении на Сахалине позднее выступил депутат регионального парламента Александр Шарифулин. По его словам, артистка занимает антироссийскую позицию, не поддерживает присоединение Крыма и не хочет выступать в Донбассе.