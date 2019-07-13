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Регина Тодоренко опубликовала получасовой фильм о подготовке к свадьбе в Сорренто. Красивая церемония в роскошной вилле сопровождалась чередой проблем: от потери костюма до порванного платья.

Огромная благодарность моему видеографу, который трудился над созданием фильма четверо суток, — написала Тодоренко в Instagram.

Влад Топалов потерял чемодан с костюмом накануне церемонии, а уже перед выходом к гостям Регина Тодоренко обнаружила, что порвала свадебное платье, своей торжественной речью Регина думала довести жениха до слёз, но в итоге сама чуть не расплакалась. Все эти моменты были отражены в фильме.

Как писал News.ru, певец Влад Топалов потратил на свадьбу с бывшей ведущей «Орла и решки» Региной Тодоренко свыше семи миллионов рублей. Молодожёны несколько дней жили в трёхэтажной вилле. Только её аренда обошлась им в 4,5 миллиона рублей. На праздничный стол было потрачено около миллиона рублей. Белое платье невесты с глубоким декольте стоило 750 тысяч рублей. А сама организация праздника стоила более полумиллиона рублей.