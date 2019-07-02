https://static.news.ru/photo/7c36d7fc-9caf-11e9-8131-fa163e074e61_1024.jpg Сати Казанова Фото: instagram.com/satikazanova

Певица Сати Казанова провела опрос среди своих поклонников. С помощью специального приложения она «увеличила» себе губы в несколько раз и поинтересовалась у фанатов, нравится ли им её обновлённая внешность.

Только 5% участников опроса заявили, что Казановой идут пухлые губы. При этом остальные подписчики артистки в социальных сетях, а также её супруг «эксперимент» не оценили.

Муж говорит, что я выгляжу как больная. А мне кажется, он просто ничего не понимает. Эти губы прекрасны и я могла бы поцеловать ими всю планету, — рассказала Сати изданию « 7 дней ».

Ранее News.ru писал, что российский певец Сергей Лазарев, отдыхающий на курорте в Майами, поделился с поклонниками весьма откровенным снимком. Он выложил фото своего голого торса, сопроводив его вопросом.