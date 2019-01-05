«Будь я Девой Марией, я бы сделал аборт»: Мэрилину Мэнсону — 50

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News.ru собрал самые яркие образы «великого и ужасного» музыканта

Рок-певец, музыкант, актёр, художник, бывший музыкальный журналист, поэт-песенник, провокатор в конце концов. И это всё о Мэрилине Мэнсоне, который 5 января отмечает юбилей. Ему стукнуло 50 лет.

Его клипы пленяют яркими образами, а концертные выступления поражают воображение. Все шоу кудесника Мэнсона похожи на цирковой аттракцион: обнажёнка, распятые и заключённые в клетки девушки и даже лысые козлиные головы — в ход идёт все, что может шокировать публику.

News.ru собрал самые яркие образы «великого и ужасного» музыканта.