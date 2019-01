Майли Сайрус прокомментировала беременность

Певица возмущена слухами о пополнении в семье. По словам исполнительницы, они с актёром Лиамом Хемсвортом не ждут ребёнка.

Майли Сайрус возмущена новостями о своей якобы беременности. В конце декабря стало известно о том, что исполнительница и её избранник, Лиам Хемсворт, официально оформили отношения спустя шесть лет романа. Церемония стала тайной и прошла в кругу самых близких. Несколько дней подряд зарубежные таблоиды сообщают о том, что Майли Сайрус якобы беременна. И даже называют пол ребёнка, мол, супруги ждут девочку.

Сайрус разразилась гневным постом в Twitter, в котором заметила, что пока не ожидает появления «яйца на свет». Намекнув тем самым на обсуждаемую в Сети новость о снимке самого обычного яйца, которое за пару недель собрало свыше 46 млн «лайков».

Майрус попросила досужих сплетников оставить её в покое и продолжить «пялиться на яйцо».

I’m not “ Egg-xpecting” but it’s “Egg-celent” to hear everyone is so “ Happy For Us” .... we’re happy for us too! “Egg-cited” for this next chapter in our lives.... Now , can everyone leave me alone and go back to staring at an egg. pic.twitter.com/uPya87cDSz