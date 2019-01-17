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Майли Сайрус прокомментировала беременность

Майли Сайрус Wiese/face to face/Global Look Press

Майли Сайрус

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Певица возмущена слухами о пополнении в семье. По словам исполнительницы, они с актёром Лиамом Хемсвортом не ждут ребёнка.

Майли Сайрус возмущена новостями о своей якобы беременности. В конце декабря стало известно о том, что исполнительница и её избранник, Лиам Хемсворт, официально оформили отношения спустя шесть лет романа. Церемония стала тайной и прошла в кругу самых близких. Несколько дней подряд зарубежные таблоиды сообщают о том, что Майли Сайрус якобы беременна. И даже называют пол ребёнка, мол, супруги ждут девочку.

Сайрус разразилась гневным постом в Twitter, в котором заметила, что пока не ожидает появления «яйца на свет». Намекнув тем самым на обсуждаемую в Сети новость о снимке самого обычного яйца, которое за пару недель собрало свыше 46 млн «лайков». 

Майрус попросила досужих сплетников оставить её в покое и продолжить «пялиться на яйцо».


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