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Лобода устроила скандал в аэропорту

Певица Светлана Лобода Сергей Булкин/News.ru

Певица Светлана Лобода

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Певица Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту Шереметьево, так как её не встретили после прилёта, и ей пришлось идти пешком до VIP-зала.

«Мне нужно, чтобы меня, если я плачу деньги, обслуживали чётко и правильно», — заявила Лобода сотруднице аэропорта.

В результате инцидента она поругалась с сотрудниками и пообещала, что с этим разберутся ее знакомые, сообщает «Клопс».

Ранее News.ru писал о том, что Светлана Лобода озадачила поклонников двусмысленной фотографией в Instagram с вокалистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. На снимке музыкант в медицинском халате и маске приобнимает исполнительницу, которая сидит на больничной койке.


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