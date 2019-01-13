Певица Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту Шереметьево, так как её не встретили после прилёта, и ей пришлось идти пешком до VIP-зала.
«Мне нужно, чтобы меня, если я плачу деньги, обслуживали чётко и правильно», — заявила Лобода сотруднице аэропорта.
В результате инцидента она поругалась с сотрудниками и пообещала, что с этим разберутся ее знакомые, сообщает «Клопс».
Ранее News.ru писал о том, что Светлана Лобода озадачила поклонников двусмысленной фотографией в Instagram с вокалистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. На снимке музыкант в медицинском халате и маске приобнимает исполнительницу, которая сидит на больничной койке.