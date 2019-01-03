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Фридлянд: Кельми настойчиво себя убивал

Евгений Фридлянд Anatoly Lomohov/Global Look Press

Евгений Фридлянд

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Музыкальный продюсер Евгений Фридлянд прокомментировал смерть певца Криса Кельми. По его словам, известие об этом вызывает печаль, однако такой исход не удивляет.

«На самом деле это было делом времени — последние 20 лет он настойчиво себя убивал. Очень жаль», — отметил продюсер.

Он подчеркнул, что ушедший из жизни артист был настоящим музыкальным явлением — «красавцем» и «любимцем девушек и публики».

«Но запомнят, к сожалению, алкоголика», — заметил Фридлянд в комментарии ТАСС.

Как писал News.ru, ранее певица Ольга Кормухина сообщила, что Кельми был профессионалом, однако в последнее время он не был востребован.

1 января в собственном доме в Московской области скончался музыкант Крис Кельми. Врачи не смогли спасти его жизнь.


#музыкант #артист #Кельми #Фридлянд
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