Кормухина: Кельми страдал от невостребованности

https://news.ru/storage/news/beda9ed4286445cb281253c34e7bf04d/81fcf74f-3056-4ee8-b2f4-a7657dbf2b81_850.jpg Komsomolskaya Pravda/АГН "Москва"

Умерший артист Крис Кельми был профессионалом, сказала певица Ольга Кормухина. Однако в последнее время он не был востребован.

«Мало кто может пережить это. Медные трубы — самое трудное, мало кто прошёл их, остался в здравом состоянии», — передаёт её слова РИА Новости.

Заслуженная артистка России Диана Гурцкая также прокомментировала смерть исполнителя. Она сказала, что Кельми был очень талантливым, ярким и харизматичным. Его песня «Замыкая круг» стала классикой для нескольких поколений, отметила она.

Ранее News.ru сообщал, что 1 января в собственном доме в Московской области скончался музыкант Крис Кельми. Врачи не смогли спасти его жизнь.