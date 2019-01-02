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Кормухина: Кельми страдал от невостребованности

Komsomolskaya Pravda/АГН "Москва"

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Умерший артист Крис Кельми был профессионалом, сказала певица Ольга Кормухина. Однако в последнее время он не был востребован.

«Мало кто может пережить это. Медные трубы — самое трудное, мало кто прошёл их, остался в здравом состоянии», — передаёт её слова РИА Новости.

Заслуженная артистка России Диана Гурцкая также прокомментировала смерть исполнителя. Она сказала, что Кельми был очень талантливым, ярким и харизматичным. Его песня «Замыкая круг» стала классикой для нескольких поколений, отметила она.

Ранее News.ru сообщал, что 1 января в собственном доме в Московской области скончался музыкант Крис Кельми. Врачи не смогли спасти его жизнь.


#Кормухина #Кельми
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