https://static.news.ru/photo/6983f98c-a31c-11e9-b28e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот youtube.com/bilanofficial

Дима Билан выложил в YouTube клип на песню «Про белые розы». Это поучительная пародия на в духе 90-х годов прошлого века.

Ролик начинается с провинциального выпуска новостей. Местная чиновница распоряжается снести старый дом культуры, и после этого её начинает преследовать призрак молодости, в роли которого и выступает сам Билан.

Он поёт ей приедливый мотив с аллюзиями на хиты 90-х. В итоге чиновница меняет своё решение. Старый ДК спасён, его отремонтировали. А призрак-Билан, как Патрик Суэйзи в фильме «Привидение», исчезает в потоке белого света.

Видео набрало уже почти 50 тысяч просмотров.

Ранее News.ru писал, что фанаты раскритиковали новый клип группы «На-На». Его действие разворачивается в бассейне и раздевалке, где музыканты поют и танцуют, чтобы завоевать расположение их тренера. Пользователи Сети сразу же связали видео с недавним отравлением продюсера группы Бари Алибасова.