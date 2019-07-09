https://static.news.ru/photo/158d921c-a267-11e9-8185-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alibasov Bari NaNa - Own work, CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Пользователи Сети раскритиковали новый клип группы «На-На». Они связали видео с отравлением продюсера коллектива Бари Алибасова.

Действие клипа разворачивается в бассейне и раздевалке, где музыканты поют и танцуют, чтобы завоевать расположение их тренера. Однако фанаты сразу же связали видео с недавним отравлением.

Один из пользователей заявил, что Алибасов действительно хлебнул «Крота», потому что это произведение является абсолютно неинтересным. Другой поставил «ноль „Кротов“ из десяти возможных». Кроме того, многие комментаторы отметили, что артисты просто хотят привлечь к себе внимание, поэтому прибегают к нашумевшей истории, передаёт телеканал « 360 ».

4 июня продюсер попал в одну из московских клиник, случайно выпив жидкость для очистки труб. У музыканта якобы были диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Он проходил лечение в столичной клинике и 17 июня был выписан.

Как ранее писал News.ru, Алибасов рассказал подробности своего отравления жидкостью для прочистки труб и опроверг слухи о том, что произошедшее было инсценировкой.