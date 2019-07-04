https://static.news.ru/photo/c76f26ee-8b1a-11e9-a2f9-fa163e074e61_1024.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Продюсер Бари Алибасов рассказал подробности своего отравления жидкостью для прочистки труб и опроверг слухи о том, что произошедшее было инсценировкой.

По его словам, смягчить последствия попадания химиката в организм помогла обычная вода.

Меня частично спас кран с водой. Повезло, поэтому я могу сейчас говорить. Когда я по ошибке глотнул жидкость, то понял, что это не сок, и бросился к раковине. Верхнюю часть горла я смог промыть, — сказал Алибасов в интервью изданию « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что из-за ожога пищевода до сих пор не может полноценно принимать пищу. Сейчас рацион продюсера ограничивается детским питанием, тёплым чаем и молоком.

По поводу сообщений в СМИ о том, что отравление могло быть пиар-ходом, Алибасов отметил, что люди сегодня во всём ждут обмана и не доверяют даже своим близким. Причину этого продюсер видит в том, что основной ценностью в современном обществе являются деньги, которые можно зарабатывать в том числе и на лжи.

Алибасов также в присутствии журналистов поговорил по телефону со своей женой Лидией Федосеевой-Шукшиной, которая рассказала о его пребывании в больнице.

Ранее News.ru писал, что отравление Алибасова было подтверждено специалистами ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России». Ожоги желудка и пищевода продюсер получил в результате воздействия щёлочи.