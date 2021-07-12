Журнал Lancet назвал новую опасность после перенесённого COVID-19

В первые две недели после перенесённого COVID-19 значительно увеличивается риск сердечного приступа и ишемического инсульта. К такому выводу пришли учёные из шведского Университета Умео, сообщает журнал Lancet.

По мнению учёных, COVID-19 является независимым фактором риска ишемического инсульта и острого инфаркта миокарда.

В исследовании шведских учёных принимали участие более 86 тысяч человек, что делает его самым масштабным в мире с позиции выявления связи коронавируса с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалисты сравнили частоту инфаркта и инсульта у пациентов с COVID-19 и людей из контрольной группы в количестве 348 тысяч человек в период с 1 февраля по 14 сентября 2020 года.

Выяснилось, что COVID увеличивал риск острого инфаркта миокарда и инсульта в первые две недели после заболевания примерно в три раза. Зависимость сохранялась с учётом факторов сопутствующих заболеваний, возраста, пола и социально-экономического положения.

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