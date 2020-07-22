Японские учёные назвали причину появления кратеров на Луне

https://static.news.ru/photo/18df0262-cc0e-11ea-acba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные отделения физических исследований Осакского университета выяснили, что многие из знаменитых кратеров на поверхности Луны появились в результате «астероидного душа» 800 миллионов лет назад.

Группа учёных <…> под руководством профессора Кэнтаро Тэрады на основании данных камеры, полученных лунным спутником «Кагуя», выяснила, что космические тела размером до десяти километров один за другим сталкивались с поверхностью Луны, — говорится на сайте университета.

Отмечается, что 800 миллионов назад астероид размером более 100 километров разбился, и небесные тела общей массой 40 триллионов тонн прилетели на Землю и Луну.

Это в 30–60 раз больше, чем упавшее тело, вызвавшее исчезновение динозавров 65 миллионов лет назад.

Учёные также отметили вероятность того, что «причиной стал душ из астероидов, образовавшихся из осколков астероида C класса Эвлалии».

Как ранее писал NEWS.ru, учёные из Токийского технологического университета предложили объяснение различиям между обратной и видимой сторонами Луны: за визуальную асимметрию ответственно неоднородное распределение радиоактивных изотопов в мантии.