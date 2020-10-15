Вирусолог усомнился в эффективности назальной вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/c44d3d52-0ee5-11eb-8ed9-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID/flickr.com

Крымские учёные объявили о создании вакцины от коронавируса, которую можно выпускать в виде спрея или капель и вдыхать через нос. Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев считает, что говорить о перспективах этого препарата пока рано.

Похвально, но не более того. Сам факт, что люди что-то стараются делать, — хорошо. Плохо, когда они сидят, сложа руки, — заявил телеканалу «360» Зуев.

Он указал на отсутствие данных об эффективности и безопасности этой вакцины, подчеркнув, что примеров дыхательных вакцин в мире пока нет. Вирусолог предположил, что создатели нового препарата просто хотели быть оригинальными.

Зуев предложил крымским учёным протестировать на себе эту вакцину и, спустя две – три недели, проверить наличие антител в организме, как это сделали в своё время сотрудники Центра имени Гамалеи.

Как писал NEWS.ru, учёные Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) создали новую вакцину от COVID-19. Об этом сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок. Для вакцинирования препаратом не потребуются шприцы — вакцина может выпускаться в форме спрея или капель и применяться интраназально, то есть вдыхаться через нос. Исследователи из КФУ готовы приступить к испытаниям инновационного препарата сразу после получения бюджета.