Вирусолог рассказал, появятся ли новые штаммы COVID-19

Новые штаммы COVID-19 появиться могут, но вероятность данного сценария невелика, рассказал NEWS.ru вирусолог профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Учёный объяснил, что формированию очередных разновидностей инфекции мешает уровень вакцинации населения Земли — около 50%, кроме того, «много людей переболели».

Вероятность [появления новых штаммов COVID-19] есть, но она невелика. Во-первых, этому препятствует вакцинация. Сейчас уже мир в значительной степени привился — около 50%, много людей переболели. За все два года пандемии появились четыре самых распространённых штамма — первоначальный уханьский вариант, британский штамм, не сильно отличавшийся от первого, даже более ослабленный, «дельта» и теперь — «омикрон». Целый ряд штаммов нашли в мире, не получивших распространения. Мы уже не те, что были два года назад, — подчеркнул Альтштейн.

Альтштейн добавил, что при «омикроне» хоть и выше заболеваемость в четыре-пять раз, однако смертность снизилась примерно на те же значения. Эксперт отметил, что он стал доминирующим на территории РФ. На его долю приходится более 70% всех выявляемых заражений. При этом формирующийся при контакте с данным штаммом естественный иммунитет не способен защитить от других вариантов возбудителя COVID-19. Такова особенность производимых при инфицировании антител.

Он добавил, что способность обеспечивать иммунную защиту может зависеть от тяжести перенесённого заболевания, когда в большинстве случаев тяжёлая болезнь даёт большое количество антител и наоборот. Однако говорить, что у переболевших «омикроном» совсем нет иммунитета, нельзя. По словам учёного, после перенесённого COVID-19 в результате заражения «омикроном» лучше всего через два-три месяца пройти вакцинацию.