«Такого ещё не было»: учёный рассказал о возросшей смертности от COVID-19

Профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с NEWS.ru обратил внимание на возросшую дневную смертность от COVID-19 в России — около 800 пациентов в сутки. Учёный добавил, что такого высокого показателя во время пандемии ещё не было — около 3,5%. Эксперт также отреагировал на информацию о начале третьей волны коронавирусной инфекции.

Понимаете, её (третью волну COVID-19. — NEWS.ru) можно ждать всё время, от этой волны не сильно отличается то, что у нас по стране идут результаты в 18-20 тысяч заболевших, ежедневно. Даже если это не очень увеличивающееся количество — это большая масса людей. Самое неприятное то, что у нас примерно 800 человек умирает каждый день. Летальность существенно увеличилась, в последние два месяца она составляет порядка 3,5%. Такой высокой летальности у нас не было, — считает Альтштейн.

Исследователь подчеркнул, что пока трудно определить причину возросшей смертности. Это может быть свойство коронавируса, распространённого именно в России, например.

COVID-19 распространён во всём мире, но возможно у нас есть какие-то небольшие отличия, придающие ему большую патогенность. С другой стороны, мы всё время сравниваем со странами, где вакцинация на 70-80%, а у нас около 32% привились. Этого недостаточно. Тут очень важно понять, что даже такая вакцинация влияет на течение эпидемии, нужно отслеживать какой процент от вакцинированных заболевает и какой процент от невакцинированных. Мы бы тогда определенно знали как влияет вакцинация, и это скорее всего способствовало бы агитации за проведение вакцинации, — резюмировал Альтштейн.

Ранее главврач московской больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников рассказал о росте уровня «плато» между волнами коронавируса. Он призвал сохранять и наращивать уровень вакцинации, а также наращивать уровень локального иммунитета в носоглотке, через которую вирус попадает в организм. Медик уточнил, что в то время как уровень заболеваемости между первой и второй волнами составлял 5–6 тыс. в день, то между второй и третьей волнами этот показатель составил 9–10 тыс. в день, а между третьей и грядущей четвёртой волной — 17–18 тысяч в день.